Zudem wurde ein Fahrplan für den Schienenersatzverkehr am Wochenende auf der Strecke vorgelegt. Er sieht in beiden Richtungen jeweils etwa 30 Verbindungen vor, die meisten mit dem Bus, einige mit Großraumtaxis. In diesen ist keine Fahrradmitnahme möglich. Den Fahrplan ist auf der Internetseite der Süd-Thüringen-Bahn zu finden.