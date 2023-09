Mehr als 100 Kilometer Bahnstrecke Erfurt-Bebra soll ab 2029 saniert werden

Die Deutsche Bahn will die Strecke zwischen Bebra und Erfurt im Jahr 2029 generalsanieren. Geplant sind Arbeiten auf 111 Kilometern Länge, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Strecke ist eine von 40, die bis 2030 saniert werden sollen.

Während an Bahnübergängen, Gleisen, Weichen, Brücken und Oberleitungen gebaut wird, werden umfangreiche Sperrungen erforderlich. Auch an den Bahnhöfen in Eisenach und Gotha sind laut Bahn Bauarbeiten geplant.