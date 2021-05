Nach 21 Jahren Pause ist die direkte Bahnstrecke zwischen Vacha und Unterbreizbach im Wartburgkreis wieder in Betrieb. Am Mittwochvormittag fuhr ein erster Güterzug vom Werksbahnhof Unterbreizbach des K+S-Kaliwerks Werra nach Vacha. Die 1952 gebaute Strecke war von der privaten Regiobahn Thüringen GmbH (RbT) übernommen worden, die sie nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr für 700.000 Euro ausbaute.

Unter anderem wurde ein Hangrutsch beseitigt. RbT-Prokurist Hubertus Erbstößer sagte MDR THÜRINGEN, weitere Investitionen sollten in den kommenden Jahren folgen. So müssten die Bahnübergänge in Vacha für rund eine Million Euro erneuert werden.