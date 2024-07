Der Barchfelder Kegelclub wünscht sich eine neue eigene Kegelbahn, weil die bisherige Bahn nicht bundesligatauglich ist und nur mit einer Ausnahmegenehmigung gespielt werden durfte. In der vergangenen Saison war Barchfeld in die Bundesliga des traditionellen Kegelns mit 200 Wurf aufgestiegen und erreichte in der Nord-Staffel den fünften Platz.