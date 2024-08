Wer aus Richtung Eisenach-Mitte kommt oder die Auffahrt in Richtung Wutha-Farnroda benutzen möchte, muss eine Umleitung nehmen. Aus Fahrtrichtung Wutha-Farnroda kommend gibt es dagegen weiter freie Fahrt. Auch ein Auffahren in Richtung Eisenach-Mitte ist möglich. Die Umleitungen sind ausgeschildert. In der Baustelle werden die Decke der Fahrbahn erneuert sowie Markierungen wieder aufgebracht.