In den vergangenen Jahren gab es Kritik an den Plänen von K+S aus der Stadt Bad Salzungen, zu der Springen gehört. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) befürchtet eine Gefährdung der Solequalität, dem Heilmittel der Kurstadt. Mit der Entscheidung werde die Sole als Heilmittel nicht beeinträchtigt, zeigte er sich am Dienstag erleichtert. Er ergänzte, mit der Entscheidung sei die Sicherheit gewährleistet für die Untertage-Sondermülldeponie in Herfa-Neuroda und auch für die Bürger.