Mit dem Einlagern von Produktionsabwässern in der früheren Grube Springen im Wartburgkreis will K+S sein Entsorgungsproblem am Werk Werra entschärfen. Ab 2022 darf das Unternehmen auf hessischer Seite keine Lauge mehr in Gesteinsschichten in den Untergrund leiten. Auch sinken mittelfristig die Grenzwerte für die Werra, so dass weniger Abwässer in den Fluss eingeleitet werden dürfen.