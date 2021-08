Kohl war so etwas wie sein Ziehvater

Der Politiker Bernhard Vogel wurde immer gerne beschrieben als einer der letzten Würdenträger aus der Generation Helmut Kohl. Der war so etwas wie sein politischer Ziehvater und Weggefährte - wobei immer klar war, wer Koch und wer Kellner war.

Kohl bestimmte Vogel in den 1970er-Jahren zu seinem Nachfolger als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und schickte ihn fast 20 Jahre später als Regierungschef nach Thüringen. "Er ist so wie ich, und er kann so herzlich lachen", so lobte Kohl seinen Ziehsohn in der Laudatio zu Vogels 70. Geburtstag.

Wenn Du jetzt gebraucht wirst, dann darfst Du Dich nicht versagen. Bernhard Vogel

Sich selbst beschreibt Vogel als gewissenhaft, manchmal auch übertrieben genau. Er ärgert sich über unnötige Fehler, auch über die eigenen. Dass Vogel 1992 nach Thüringen ging, hat auch mit seiner Auffassung von politischer Arbeit zu tun. Als Bürger der Bundesrepublik habe er 40 Jahre auf der Sonnenseite gelebt, so beschreibt er seine Gefühlslage in jenen Tagen. "Wenn Du jetzt gebraucht wirst, dann darfst Du Dich nicht versagen."

Bernhard Vogel: "Bei allem was du tust, bedenke das Ende"

Tu, wozu Du gebraucht wirst - dieser Satz zieht sich durch Vogels Karriere. Und bei allem was du tust, bedenke das Ende - auch das war vom Thüringer Ministerpräsidenten regelmäßig zu vernehmen. Mit seiner unermüdlichen Präsenz in allen Städten und Kreisen, seiner Bodenständigkeit ohne Provinzialität gemischt mit natürlicher Autorität wurde er in Thüringen rasch populär. Bernhard Vogel 1999. Bildrechte: imago images / photo2000

Mit der Routine des erfahrenen Politprofis brachte Vogel nebenbei noch die eigene CDU auf Kurs. Er sorgte dafür, dass Erneuerer und Blockflöten gleichermaßen nach seiner Pfeife tanzten und Kritiker die Fäuste nur in der Hosentasche ballten. Unter seiner Führung arbeitete sich Thüringen im Vergleich der jungen Bundesländer nach vorn und schloss wirtschaftlich zum ostdeutschen Musterschüler Sachsen auf - erkauft allerdings mit einer massiven Staatsverschuldung.

Enormes Pensum dank Schlaf-Trick