Nachhaltig sind sie, weil sie mit Sonnenenergie betrieben werden. Eine ganze Reihe von Wanderwegen in der Rhön werden aufgewertet mit Informationstafeln oder anderen Stationen. In Otzbach beispielsweise wird der Jakobusweg zum "Stillen Weg" erweitert - mit Relaxliegen, einer tibetanischen Gebetsmühle und einem Meditationsplatz.

Auf der Hohe Geba wird ein so genannter Skypole errichtet, mit dem man sich am nächtlichen Sternenhimmel orientieren kann. In Wölferbütt entsteht am "Keltenpfad" ein Kneippbecken, am "Hochrhöner" bei Brunnhartshausen eine Trekkingplattform als legaler Naturlagerplatz, sogar mit Komposttoilette und Solarstrom-Anschluss.