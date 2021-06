2 min

... kommen weltweit 44 Blitze vom Himmel. Das entspricht insgesamt einer Spannung von über vier Milliarden Volt, die sich pro Sekunde entlädt (bis zu 100 Millionen Volt pro Blitz). Am häufigsten blitzt es in der Nähe von Gebirgen, weil dort mehr warme Luft in die Höhe steigt. Platz eins der Blitzhotspots belegt das Gebiet über dem Lake Maracaibo in Venezuela. Dort blitzte es 233 Mal pro Jahr und Quadratkilometer. Bildrechte: Colourbox.de