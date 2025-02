Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen einen Brand beim Autozulieferer Hirschvogel in Marksuhl (Wartburgkreis) gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, hatte offenbar ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt. Der Brand hatte sich schnell ausgebreitet und das Dach und die Dämmung erfasst.

Hirschvogel mit Sitz im bayerischen Denklingen hat acht Produktionsstätten - neben Bayern und Thüringen auch in China, Polen, Indien und Mexiko. Der Autozulieferer stellt unter anderem Aluminiumteile für Elektroautos her.

In den Werken in Marksuhl arbeiteten Ende des Vorjahres rund 600 Beschäftigte. Rund 30 Arbeitsplätze sollen laut früheren Angaben jedoch wegfallen. Deutschlandweit will das Unternehmen rund 500 Stellen abbauen und Kapazitäten in die ausländischen Werke verlagern. Grund seien die gesunkene Nachfrage und hoher Wettbewerbsdruck.