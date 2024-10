In Eisenach ist am Montagmorgen ein Tiertransporter in Brand geraten. Wie die Eisenacher Stadtverwaltung am Nachmittag mitteilte, war das mit 170 Schweinen beladene Fahrzeug auf der Frankfurter Straße unterwegs, als die Achse des Lastwagens zu brennen begann. 21 Eisenacher Feuerwehrleute löschten das Feuer.