Wartburgkreis Feuer in Recyclinganlage bei Bad Salzungen

In Dorndorf im Wartburgkreis brennen seit dem frühen Mittwochmorgen 1.500 Tonnen Müll in einer Recyclingfirma. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Holger Schwarz MDR THÜRINGEN sagte, stehen die Müllberge in Vollbrand. Schadstoffe treten demnach nicht aus.

Nach Angaben der Feuerwehr stehen die Müllberge in der Recyclinganlange in Vollbrand (Symbolbild) Bildrechte: dpa