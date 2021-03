Das Landratsamt des Wartburgkreises hat Carsten Brand (parteilos), den ehrenamtlichen Bürgermeister der Rhön-Gemeinde Empfertshausen suspendiert. Landrat Reinhard Krebs sagte MDR THÜRINGEN am Mittwoch, Grund seien mutmaßlich verfassungswidrige Äußerungen in sozialen Netzwerken, die Brand zugerechnet würden. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt habe diese Beiträge über Wochen hinweg gesammelt und dabei Polizei und Staatsanwaltschaft einbezogen.

Nach Informationen der "Südthüringer Zeitung" fiel Brand erstmals im November auf. Er habe damals ein Rundschreiben in dem 550-Einwohner-Dorf verbreitet, auf dem er über seine Teilnahme an der Leipziger "Querdenken"-Demonstration" am 7. November berichtete. An dieser Demonstration hatten Leugner der Corona-Pandemie, Rechtsextremisten und Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen Seit an Seit teilgenommen.