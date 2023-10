Der parteilose Bürgermeister von Gerstungen im Wartburgkreis, Tim Rommert, tritt zurück. Wie Rommert in einem Brief an den Gemeinderat schreibt, will er sein Amt zum 31. Dezember niederlegen. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei nicht optimal verlaufen, teilte er selbst mit. Er kritisierte, dass ihm und dem Verwaltungspersonal nicht "der gewünschte Respekt" entgegengebracht wurde.