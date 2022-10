An diesem Wochenende ist Kirmes in Oechsen – und selbstverständlich wird die Bürgermeisterin am Abend an der Kasse sitzen. Im Kirmesverein hat sich Sina Römhild als erstes für ihren Heimatort engagiert, daran hält sie fest. "Sind ja nur wenige Wochenenden im Jahr", meint die 24-jährige.

In den Vereinen lebt das, was ihr so wichtig ist in ihrem Heimatdorf: der Zusammenhalt und die Freundlichkeit der Menschen. "Die Leute hier in Oechsen sind alle sehr offen, lieb im Umgang miteinander. Das hat mich auch animiert, Bürgermeisterin zu werden. Einfach weil es Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten."

Kindergarten und Gemeindetreff

Ihr oberstes Anliegen: Oechsen mit seinen rund 600 Einwohnern soll eigenständig bleiben und nicht eingemeindet werden. Gleich danach steht bei Römhild als Mutter einer dreijährigen Tochter das Engagement für Kinder. Sie will den Kindergarten und auch den Grundschulstandort im Ort erhalten – wobei letzteres nicht in ihrer Macht liegt. Ein weiterer Wunsch der Bürgermeisterin ist ein Gemeindetreff, wo sich Jung und Alt im Dorf begegnen und austauschen können, "um mal alle Meinungen mitzubekommen".

Nach den ersten 100 Tagen ist der Spaß geblieben, sagt Sina Römhild. Aber eines hat sich schon deutlich geändert: sie wird auf der Straße viel häufiger angesprochen. Die Anliegen sind vielfältig: mal geht es um den Friedhof, mal um den Spielplatz. Die direkte Ansprache stört sie nicht, im Gegenteil.

Falls es mal länger dauert, verweist sie auf ihre Sprechstunde am Freitagnachmittag in ihrem kleinen Büro neben der Feuerwehr. Ansonsten notiert sie die Ideen und Probleme der Einwohner, damit sie nichts vergisst. Sina Römhild ist in Oechsen aufgewachsen. An ihrer Heimat schätzt sie besonders den guten Zusammenhalt der Einwohner - deshalb hat sie sich als Bürgermeisterin beworben Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Mit Gemeinderat und Verwaltung

Dabei steht die junge Bürgermeisterin mit ihrer Arbeit nicht alleine da. Sie hat den Gemeinderat an ihrer Seite, der vollständig mit Mitgliedern der Bürgerinitiative Oechsen besetzt ist, für die auch Römhild angetreten ist. Die Verwaltung für den Ort übernimmt seit Jahren die Gemeinde Dermbach. Aber Sina Römhild muss Dinge anstoßen, in die Hand nehmen, mit der Verwaltung in Dermbach besprechen, damit sie dem Gemeinderat vorlegt werden können.

Da hilft es, dass sie hauptberuflich im Landratsamt des Wartburgkreises arbeitet. Der Dermbacher Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) sagt, es mache sich bemerkbar, dass sie ein ganz anderes Verständnis von Verwaltungsabläufen habe.

Sie sei "nicht so blauäugig" herangegangen wie andere Neulinge im Bürgermeisteramt. "Alles passt, sie macht ihre Sache sehr gut." Auch hat sich die 24-Jährige von ihrem Vorgänger in Oechsen erklären lassen, was alles zu ihren Aufgaben gehört und stellt fest: "Bis jetzt hat mich eigentlich noch nichts überrascht." Verwaltungsarbeit kennt sie aus ihrem Hauptberuf im Landratsamt. Seit 100 Tagen hat sie auch im Ehrenamt ein eigenes Büro, in der kleinen Gemeindeverwaltung in Oechsen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Feuerwehrauto und kniffliger Haushalt

Als Höhepunkte ihrer ersten 100 Tage nennt Sina Römhild das neue Feuerwehrfahrzeug für Oechsen. Natürlich nicht ganz neu, das hätte sich das 600-Einwohner-Dorf nicht leisten können, aber rundum überholt. Nun steht es glänzend im gut gepflegten Feuerwehrgerätehaus.

Auch durfte sie schon einen Feuerwehrkameraden befördern. Die größte Herausforderung? Das wird wohl der Haushalt für das kommende Jahr angesichts der steigenden Kosten überall. "Knifflig" werde das, sagt sie. Feuerwehrchef André Kümpel zeigt Sina Römhild das neue Feuerwehrauto, das gebraucht, aber generalüberholt aus Hannover übernommen wurde. Die Einweihung war ein Highlight der ersten 100 Tage als Bürgermeisterin. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Anfeindungen hat sie noch nicht erlebt. Im Dorf fällt das Urteil über die ersten 100 Tage der jungen Bürgermeisterin positiv aus. "Sehr gut", sagt eine Frau und erwähnt die Feier bei der Feuerwehr. "Sie ist ja sowieso immer engagiert hier. Ich kenne sie von klein auf und bin zufrieden mit ihr."

Und das Alter? "Sie ist genauso alt wie mein Sohn, was soll mich daran stören?", lacht sie. Feuerwehrchef René Kümpel sieht darin einen Vorteil und hofft auf "anderes Denken", dass auch die Interessen von Jüngeren umgesetzt werden. Eine junge Frau lobt "die neuen Ideen" der Bürgermeisterin. Er sei "bis jetzt zufrieden mit der jungen Frau", sagt ein Mann, bevor er auf seinen Traktor steigt, "und wir hoffen, dass es weiterhin so bleibt". Zufrieden ist auch Carola Most, die im Gemeinderat sitzt – als einzige Frau neben der Bürgermeisterin.

Es klappt alles super. Wir sind stolz, dass wir sie haben. Carola Most Mitglied im Gemeinderat von Oechsen

Ehrenamt, Job und Familie unter einen Hut bringen

Etwa 10 bis 15 Stunden wendet Sina Römhild pro Woche für ihr Ehrenamt auf, schätzt sie, mal mehr, mal weniger. Wie funktioniert das mit einer 35-Stunden-Arbeitswoche im Hauptberuf, einem berufstätigen Partner und einer dreijährigen Tochter?

Organisation ist alles. Sina Römhild Bürgermeisterin von Oechsen

Da wird die Woche frühzeitig geplant. Stehen Termine an, wo der Partner nicht da ist, sucht sie einen Babysitter. "Da frage ich meine Eltern oder den Rest der Familie, die unterstützen mich sehr."

Und ihr Alter – ist das eher Vorteil oder Nachteil? Kommt darauf an, meint Sina Römhild. Als jüngste Bürgermeisterin Deutschland konnte sie schnell Kontakte knüpfen und hat hohe Aufmerksamkeit für ihr Dorf erreicht, schon mehrfach waren Fernsehteams im beschaulichen Rhöndorf.