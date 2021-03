Über Jahre war der Altenstein ein Geheimtipp für Insider, sagt der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU). Selbst in Eisenach wüssten viele gar nicht, was der Landschaftspark zu bieten hat. "Dabei ist er unser sensationelles Belvedere mit dem Ausblick ins Werratal und in die Rhön", sagt der Landrat, "und auch unser Sanssoucis, denn wer hier spaziert, wird seine Sorgen in der schönen Landschaft los." Dieses Jahr aber, hofft Krebs, kommt der Altenstein als BUGA-Außenstandort groß raus.

Chinesisches Häuschen und künstlicher Wasserfall

Das gleiche Ziel verfolgt Doris Fischer, die Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Der Landschaftspark sei "eine der herausragenden Anlagen der Stiftung", außergewöhnlich und über Jahrhunderte entwickelt. Was ihn so besonders macht, ist das bewusste Zusammenspiel mit der natürlichen Umgebung, die sich bis heute erhalten hat: die Lage auf dem schroffen Zechsteinriff am Südwestrand des Thüringer Waldes, die das Schloss wie auf einem Balkon oberhalb von Terrassengärten thronen lässt. Dazu die ungewöhnlichen Felsen, die die Gartengestalter vor gut zweihundert Jahren mit wundersamen Architekturen garnierten vom chinesischen Häuschen bis zur Ritterkapelle. Sie bieten weite Ausblicke - wie das Morgentor-Plateau oder der Bonifatiusfelsen. Vor einigen Jahren wieder hergestellt: Das Chinesische Häuschen mit Glasglöckchen hoch oben auf einem Felsen des Zechsteinriffs Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Dabei besuchen die meisten Gäste nur den zehn Hektar großen Innenpark zwischen dem Hofmarschallamt am Eingang und dem Schloss. Dabei ist das gesamte Gelände deutlich größer: 160 Hektar, durchzogen von einem 24 Kilometer langen Wegenetz. Deshalb, so hofft Doris Fischer, werden die BUGA-Besucher auf dem Altenstein ausreichend Platz haben, wenn sie sich auf Wanderschaft begeben. Dann können sie Baumriesen und offene Wiesen entdecken, eine alpine Szenerie mit künstlichem Wasserfall im Luisenthal und anderes mehr.

Teppichbeet nach historischen Vorlagen

Um eine Rarität im Zentrum des Parks kümmert sich seit Jahren Gärtnerin Margret Most: ein Teppichbeet gleich neben dem Schloss. In dieser Woche bepflanzt sie es mit Kollegen erst einmal mit 8.000 Stiefmütterchen. Die verschlungenen Ornamente sind alle durch Rillen in der Erde genau vorgezeichnet. Die eigentliche Kunst folgt nach den Eisheiligen: dann kommen rund 10.000 spezielle Pflanzen in das Beet, die nicht mit ihren Blüten, sondern allein mit Blattform und –farbe ein Muster ergeben – wie ein Teppich.

Das Teppichbeet neben dem Schloss bekommt die Frühjahrsbepflanzung. Die Muster gehen auf historische Postkarten zurück. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Margret Most hat diese Gartentradition vom Ende des 19. Jahrhunderts wieder aufgenommen. Als Vorlage dienen alte Postkarten, die sie in Entwürfe umsetzt. In diesem Jahr mit noch etwas mehr Mühe: da wird die einfache runde Form des Mittelbeets verändert. Und auch die Knotenbeete, die mit Buchsbaumbändern eingefasst sind, sollen aufwändiger gestaltet werden. Für die BUGA soll es eben etwas Besonderes sein, sagt die Gärtnerin.

Eigene Tourist-Info

In zwei frisch gestrichenen Räumen des Hofmarschallamtes wird den Besuchern eine neu konzipierte Ausstellung zu Schloss und Park gezeigt, betreut von Mitgliedern des aktiven Fördervereins. Die Stadt Bad Liebenstein richtet gleich im Eingang zum Innenpark eine Außenstelle ihrer Tourist-Information ein, wo es neben Informationen auch Tickets für die rund 300 Veranstaltungen in diesem Jahr geben soll. Wenn das gut funktioniert, sagt Bürgermeister Michael Brodführer (CDU), dann könnte das auch zur Dauereinrichtung werden. Auch für die Gastronomie ist eine Lösung gefunden: die Gaststätte wird, wenn es wieder möglich ist, donnerstags bis sonntags geöffnet sein, von Montag bis Mittwoch soll es zumindest ein Imbissangebot geben. Im Eingang des Hofmarschallamts eröffnet die Tourist-Info Bad Liebenstein in der BUGA-Saison eine Außenstelle. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Shuttle-System gegen Verkehrschaos

Ein großes Problem haben Landkreis, Stiftung und Stadt jetzt gemeinsam gelöst: das Parken am Park. Schon im vergangenen Jahr kam es durch den vermehrten Inlandstourismus gelegentlich zum Verkehrschaos. Das soll jetzt zumindest an Wochenenden und Feiertagen ein Shuttle-System verhindern, denn dann werden bis zu 500 Fahrzeuge am Tag erwartet. Parkplätze gibt es in den Nachbarorten, in Bad Liebenstein, Steinbach und Schweina. Von dort können die Gäste entweder zu Fuß durch den Außenpark bis in den Innenpark wandern, oder sie nutzen halbstündige Shuttlebusse. Zusätzlich werden Fahrten in den Park mit dreirädrigen Elektro-Rikschas angeboten. Besucher können aber auch "mit einmal Umsteigen von Berlin zum Altenstein" gelangen, wie Landrat Krebs anmerkt: Am Bahnhof Eisenach fahren an Sonn- und Feiertagen Busse des kommunalen Verkehrsunternehmens Wartburgmobil direkt bis zum Park. Bemooster Felsen? Nein, "gestaltete Natur" beim Übergang vom Innenpark rund um das Schloss in den Außenpark Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Waldbaden und Freiluftatelier

Wer nicht auf eigene Faust unterwegs sein mag, kann den Park auch mit Führungen erkunden, selbst für das Schloss gibt es Touren. Eigens für die BUGA sind zusätzliche Gästeführer ausgebildet worden. Die Tourist-Info Bad Liebenstein hat ein Programm-Faltblatt herausgegeben mit allen Angeboten. Das reicht von einer Gesundheitswoche im Mai über Sommerkonzerte – auch der MDR Musiksommer ist zu Gast – bis zu Matineen der Kulturstiftung Meininger Museen. Wer will, kann im Park „Waldbaden“ und Achtsamkeitsspaziergänge erleben oder lernen, wie man einen Kräutergarten anlegt. Im August öffnet erneut die Künstlerische Sommerakademie ihr Freiluftatelier im Park und lädt zu einer Vielzahl von kreativen Kursen.