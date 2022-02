Ob sie sich als junge Abgeordnete ernst genommen fühlt? Ja, sagt sie, in der SPD-Fraktion habe sie den Eindruck, dass alle gleichwertig seien, dass ihr zugehört werde. Sie würde eher zwischen Dienstälteren und Dienstjüngeren unterscheiden. Wer neu ist im Bundestag, muss sich an zum Teil Unverständliches oder Befremdliches gewöhnen. Zum Beispiel, dass man es nicht schafft, alle Anträge zu lesen, über die in einer Bundestagssitzung abgestimmt wird. Das sei von der Papiermenge her einfach unmöglich, sagt Tina Rudolph, sie müsse sich auf die Fachleute in der Fraktion verlassen.

Abgeordneten-WG in Berlin-Mitte

Noch gilt es, einiges zu sortieren und anzukommen. In Eisenach will sie bald die neue Wohnung beziehen, im Wahlkreis, das ist ihr wichtig. Die Wohnung in Jena hat sie noch behalten. Und in Berlin wohnt sie vorerst bei Verwandten in Spandau, fährt mit Bus und S-Bahn zum Bundestag. Demnächst aber will sie mit einem Abgeordneten-Kollegen aus Sachsen in eine WG in Mitte ziehen, fußläufig zur Arbeit. Tina Rudolph vor ihrem Büro in Eisenach: In ihrem Wahlkreis besucht sie nach und nach alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Zum Entspannen Kochen und Laufen

Und wann und wie wird entspannt, wo ist gerade zuhause? Nach kurzem Nachdenken meint Tina Rudolph, sich zuhause zu fühlen, hänge bei ihr weniger an Orten als an Menschen oder Tätigkeiten. Beim Kochen könne sie gut entspannen, selbst um 22 Uhr abends. Oder Freunde anrufen, sich verabreden, im Zweifelsfall auf einen digitalen Kaffee. Sie erzählt, dass sie in Berlin prinzipiell keinen Alkohol trinken will, das klappe bisher gut. Und Sport ist ihr wichtig: Sie hat sich vorgenommen, künftig an der Spree zu laufen.

Man muss Selbstfürsorge lernen, um gut durch die Tage zu kommen. Tina Rudolph SPD, Bundestagsabgeordnete