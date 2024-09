Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Militär "Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft": Soldaten und Soldatinnen legen Gelöbnis auf Eisenacher Markt ab

13. September 2024, 10:25 Uhr

Auf dem Markt in Eisenach haben 82 Soldaten das Bekenntnis zu ihren Pflichten abgelegt. Hunderte Besucher verfolgten die Zeremonie. Sie soll den Platz der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft verdeutlichen. Auch die Wehrbeauftragte des Bundes, Eva Högel, nahm am Gelöbnis teil.