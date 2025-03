Autofahrer in Thüringen und Sachsen-Anhalt müssen sich in den nächsten Tagen auf größere Militärverbände auf den Straßen einstellen. Das Panzergrenadierbataillon 391 aus Bad Salzungen im Wartburgkreis wird sich mit 50 Radfahrzeugen auf den Weg in Richtung Magdeburg machen.