Noch in der Coronazeit, im Sommer 2021, hatte Christian Mehler aus dem benachbarten Unstrut-Hainich-Kreis die Gastronomie auf Burg Normannstein gepachtet und wiedereröffnet. Was den Inhaber der "Heimatalm" in Katharinenberg und Event-Veranstalter an der Ritterburg gereizt hatte?