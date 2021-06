Wartburgkreis Neunjähriger schläft im Bus ein - und löst Polizeieinsatz aus

Ein neun Jahre alter Junge ist im Wartburgkreis im Bus eingeschlafen - und hat so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte der Junge, der mit seinen Eltern unterwegs war, am Samstagabend auf der Fahrt von Bad Salzungen nach Merkers den Ausstieg verpasst. Zwar merkten die Eltern das Fehlen ihres zwischenzeitlich im Bus eingeschlafenen Sohnes sofort, doch der Busfahrer war bereits wieder gestartet.