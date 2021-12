Bei den Kunden sitzen die Masken und sie werden fleißig überprüft. "Darauf reagieren die einen so und die anderen so. Manche sind einfach genervt", sagt Bianca Malsch. Die Kontrollen von der Polizei und dem Ordnungsamt begrüßt sie, die 3G- und 2G-Regel nicht. "Ich bin eigentlich dafür, dass jeder einen Test machen muss."

So richtig begeistert scheint von den Regeln kaum jemand in Bad Salzungen zu sein. Aber die Einzelhändler, Gastronomen und Kunden nehmen sie als gegeben hin und versuchen, sie einzuhalten. "Wer keinen Personalausweis oder Führerschein zum Impfausweis oder Attest vorlegen kann, muss gehen", heißt es in einem Café. "Eine Versichertenkarte mit Lichtbild geht auch", sagt Lucas Kind vom Ordnungsamt. Aber lieber so als zu nachlässig. Bei der Streife gibt es zwar keine direkten Strafen, aber Ordnungswidrigkeiten können mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Und die müssen dann die Inhaber zahlen: Denn ihnen obliege die Kontrolle. Die Kunden hätten keine Vorzeigepflicht ohne Aufforderung, erklärt Lucas Kind.