Die Bürgerinitiative Krone Schweina in Thüringen und Thomas Wäsche aus Eisleben in Sachsen-Anhalt sind am Montag in Mainz mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet worden, der höchsten Auszeichnung auf diesem Gebiet. Das hat das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz bekanntgegeben.