Ein Wolf hat vor zwei Wochen sechs Tiere in einem Damwildgehege in Diedorf im Wartburgkreis gerissen. Das habe die genetische Untersuchung bestätigt, teilte das Thüringer Umweltministerium auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit.

Die genetische Untersuchung hat bestätigt: Die getöteten Tiere im Damewildgehege in Diedorf gehen auf das Konto eines Wolfes. (Symboldbild)

Am Mittwochmorgen vor zwei Wochen hatten die Besitzer des Damwildgeheges bei Diedorf fünf tote Tiere vorgefunden, ein weiteres Tier musste getötet werden. An allen Tieren sei Wolfs-DNA festgestellt worden. Noch offen ist, ob die Risse der Wölfin zuzurechnen sind, die seit mehr als zwei Jahren in der Region um Zella/Rhön als standorttreu gilt. Dazu werden die Spuren noch weiter genetisch untersucht.