Zella/Rhön 24 Stunden einkaufen im dorfeigenen Laden

Im kleinen Örtchen Zella/Rhön im Wartburgkreis wurde am Freitag ein 24h-Supermarkt eröffnet. Das Besondere an dem sogenannten Laden ist, dass er über ein Genossenschaftsmodell läuft. Über 500 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich einen Anteil an dem Supermarkt gekauft und können über das Sortiment mitbestimmen. Der neue Dorfladen soll die Nahversorgung in der ländlich geprägten Region verbessern und das nachhaltig.