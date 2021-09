Handel Zella in der Rhön: Genossen für 24-Stunden-Dorfladen gesucht

Rund um die Uhr Lebensmittel einkaufen - das geht in Deutschland selbst in Metropolen meist allenfalls an Tankstellen. In Zella in der Rhön könnte das bald möglich sein - wenn genügend Anteile gezeichnet werden.