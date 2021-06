Der Streit um eine Feuerwehrdrehleiter zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Kaltennordheim ist beigelegt. Die Stadt hat das Spezialfahrzeug am Donnerstag übergeben, wie beide Seiten übereinstimmend mitteilten. Im Gegenzug hat der Wartburgkreis seine Klage auf Herausgabe zurückgezogen. Die Stadt hatte die vom Landkreis beschaffte Drehleiter behalten, nachdem sie vor zweieinhalb Jahren in den Nachbarlandkreis Schmalkalden-Meiningen gewechselt war. Der Wartburgkreis wollte das Fahrzeug jedoch bei der neuen Stützpunktfeuerwehr in Dermbach stationieren.

Der Streit dürfe nicht auf dem Rücken der Feuerwehrleute ausgetragen werden, so der Kaltennordheimer Bürgermeister Erik Thürmer (CDU). Auch müsse wieder eine gute Zusammenarbeit in der Region angestrebt werden. Landrat Reinhard Krebs (CDU) sagte, er sei froh, dass der Bürgermeister seine - so wörtlich - "Starrsinnigkeit" aufgegeben habe. Jetzt könne die Drehleiter repariert und die Feuerwehr in Dermbach an dem Fahrzeug ausgebildet werden. Als Dankeschön für die langjährige Arbeit der Feuerwehren in Kaltennordheim und Dermbach will der Landrat die Kameraden zum gemeinsamen Bratwurstessen einladen.