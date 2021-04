Bürger nutzen Mitsprache-Recht Rund 200 Thüringer Einwände zur Südlink-Stromtrasse

In solchen Leerrohren soll die Stromautobahn unterirdisch verlegt werden.

In solchen Leerrohren soll die Stromautobahn unterirdisch verlegt werden. Bildrechte: dpa

Besonders großen Widerspruch gab es aus der Gegend um Bad Salzungen. Im Ortsteil Ettenhausen an der Suhl sieht die Planung eine hektargroße Kabel-Abschnittsstation vor. Die Bewohner stören sich vor allem an den 27 Meter hohen Blitzableiter-Türmen, die in die Landschaft ragen würden. Viele Stellungnahmen kritisierten auch den Verlauf der Stromleitungen und schlugen zahlreiche Alternativ-Routen vor.