Am Mittwochvormittag war es in den Kellern von einem Wohn- und einem Geschäftshaus zu Bränden gekommen. Zunächst war von einem Dachstuhlbrand in dem Wohnhaus die Rede, weil sich der Qualm bereits den Weg durch das dreistöckige Haus nach oben gebahnt hatte. Mehrere Menschen wurden über eine Drehleiter gerettet. Durch den starken Rauch wurden elf Personen zwischen zwei und 33 Jahren leicht verletzt. Darunter war auch ein Feuerwehrmann.