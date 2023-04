Gebrannt hat es demnach in der Georgenstraße, am Bleichrasen, in der Stedtfelder Straße, Am Michelsbach, Am Amrichen Rasen, in der Werneburgstraße und in der August-Bebel-Straße. Mit dem Polizeihubschrauber verschafften sich die Beamten einen Überblick über die Tatorte.