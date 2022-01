Eine technische Innovation war das "Bergrad", das mit einer Welle und Zapfen zwei verschiedene Übersetzungen anbot für Fahrten am Berg oder in der Ebene. Durchgesetzt hat es sich nicht. Das könnte auch am Preis gelegen haben, rechnet Christoph Sputh vor: Für 425 Mark war es unerschwinglich für Arbeiter, die zu dieser Zeit in der Woche 16 bis 20 Mark verdienten.

Ob das an der Qualität lag oder an der Wirtschaftlichkeit, kann Sputh heute schwer feststellen. Er schätzt, dass zwischen 1897 und 1929 insgesamt rund 340.000 Fahrräder in der Eisenacher Fabrik gebaut wurden. Der Name "Dixi" hat aber noch etwas länger überlebt. Sechs Jahre nach dem Produktionsende kaufte das Unternehmen Patria WKC in Solingen die Markenrechte und stellte noch bis in die 1950er Jahre Fahrräder mit Namen "Dixi" her.