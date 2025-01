Die Nutzungszahlen seien überraschend hoch, heißt es von der Stadt. Die durchschnittliche Fahrtstrecke unter zwei Kilometern entspreche den Erwartungen. Aufgrund der ohnehin kurzen Wege in der Stadt seien sie als innerstädtisches Fortbewegungsmittel attraktiv .

Genutzt werden die Elektroroller hauptsächlich zwischen 16 und 20 Uhr sowie später am Abend. Damit stellen sie aus Sicht der Stadt eine gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr dar, der gerade am Abend und in der Nacht seltener fährt.