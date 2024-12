Vor zwei Jahren war bei der Bevölkerungszählung, dem Zensus, für die Stadt Eisenach eine Einwohnerzahl von knapp 40.000 ermittelt worden. Die Stadtverwaltung zweifelte dieses Ergebnis an - sie ging von deutlich mehr Einwohnern aus.

Aus Sicht der Stadt war unter anderem nicht berücksichtigt worden, dass im Jahr 2022 viele Flüchtlinge aus der Ukraine ihren Wohnsitz in Eisenach hatten. Zudem seien die Daten zu einer Zeit erhoben worden, in dem die Verwaltungen durch die Corona-Pandemie stark beansprucht waren. Eisenach monierte folglich die Zahlen von 2022 und sprach von Mindereinnahmen in Millionenhöhe.