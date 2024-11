Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Wartburgkreis Kellerbrände in Eisenach: Feuerwehr rettet zwölf Menschen aus Wohnhaus - mehrere Verletzte

06. November 2024, 12:07 Uhr

In Eisenach ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen zu zwei Kellerbränden gerufen worden. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind und ein Feuerwehrmann. Die Einsätze dauern derzeit noch an.