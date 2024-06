In Eisenach wird der Hochwasserschutz nun auch in der Kernstadt ausgebaut. Am Montagnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich für die Bauarbeiten an der Langensalzaer Straße. Zuvor hatten Berechnungen ergeben, dass ein sogenanntes hundertjähriges Hochwasser in Eisenach einen Schaden von rund 380 Millionen Euro verursachen könnte.