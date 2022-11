Der Eisenacher Ortsteil Hörschel ist jetzt besser vor Hochwasser geschützt. Am Montagnachmittag ist ein 260 Meter langer Deich entlang der Werra übergeben worden, der für eine Million Euro generalüberholt wurde. Dabei wurden Bäume entfernt, eine Stromfreileitung unter die Erde verlegt und Setzungen behoben.

Die offizielle Freigabe am Sielbauwerk in Hörschel mit Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU), Alexander Schmidtke, Geschäftsführer der Thüringer Landgesellschaft, und Mario Suckert, Präsident des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (von links nach rechts).

Die offizielle Freigabe am Sielbauwerk in Hörschel mit Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU), Alexander Schmidtke, Geschäftsführer der Thüringer Landgesellschaft, und Mario Suckert, Präsident des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (von links nach rechts).

Die offizielle Freigabe am Sielbauwerk in Hörschel mit Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU), Alexander Schmidtke, Geschäftsführer der Thüringer Landgesellschaft, und Mario Suckert, Präsident des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (von links nach rechts). Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Das Sielbauwerk in Hörschel lässt Wasser nach außen Richtung Werra abfließen.

Das Sielbauwerk in Hörschel lässt Wasser nach außen Richtung Werra abfließen.

Das Sielbauwerk in Hörschel lässt Wasser nach außen Richtung Werra abfließen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Damit ist es derzeit das größte Vorhaben im Freistaat. Das Land hatte ausrechnen lassen, dass im Fall eines Hochwassers, das alle 100 Jahre vorkommt, in der Eisenacher Innenstadt und im Gewerbegebiet „Am Gries“ die höchsten Schäden entstehen würden. Eisenach sei für einen solchen Fall vergleichsweise schlecht geschützt gewesen, sagte Mario Suckert, der Präsident des TLUBN, „weil insbesondere im Gewerbegebiet mit dem Standort Opel und im innerstädtischen Bereich der Hochwasserschutz über die Jahrzehnte extrem vernachlässigt wurde“.

Auch auf der Höhe des Eisenacher Gewerbegebietes "Am Gries" haben die Arbeiten zum Hochwasserschutz begonnen.

Auch auf der Höhe des Eisenacher Gewerbegebietes "Am Gries" haben die Arbeiten zum Hochwasserschutz begonnen.

Auch auf der Höhe des Eisenacher Gewerbegebietes "Am Gries" haben die Arbeiten zum Hochwasserschutz begonnen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der Ortsteil Hörschel ist besonders hochwassergefährdet, weil dort die Hörsel in Werra mündet. Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU) sagte, sie sei dankbar, dass der Ort nun besser geschützt sei. Der Deich an der Werra wurde bereits vor 170 Jahren gebaut. „Vermutlich hätte er einem richtigen Hochwasser nicht standhalten können“, so Büchner. Nun habe sie „ein ruhigeres Gefühl“.