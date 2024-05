Er bestätigte, dass das Landesverwaltungsamt die angebotene Immobilie geprüft habe. Darüber hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet. Maier sagte, die Mitarbeiter schauten sich Dutzende Objekte in ganz Thüringen an, das sei nichts Besonderes. Er kritisierte, dass Rechtsextremisten in Eisenach bereits Stimmung in den sozialen Medien gemacht hätten.