Im Eisenacher Wohngebiet in der Hofferbertaue hat sich am Mittwochmittag in einem Müllfahrzeug der Papiermüll entzündet. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer des Müllwagens den Rauch und lud den brennenden Müll neben der Trenkelhofer Straße rechtzeitig ab. Vorher habe er das Fahrzeug aus dem Wohngebiet gefahren. Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, hieß es.