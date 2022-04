In Eisenach läuft seit Mittwochmorgen ein Polizeieinsatz gegen die rechtsextreme Szene. Vier Personen aus dem Umfeld einer Kampfsportgruppe wurden nach Informationen von MDR THÜRINGEN festgenommen. Ein Haftbefehl liegt unter anderem vor gegen Leon R. - eine zentrale Figur der militanten Neonazi-Szene in Westthüringen.

In Eisenach haben sich rechtsextreme Strukturen nach Ansicht von Experten seit Jahren ausbreiten und festigen können. So heißt es in einem Forschungsbericht des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, Rechtsextremismus habe in der Stadt über mehrere Jahrzehnte "eine Raumergreifungsstrategie" verfolgt. Rechtsextreme Akteure hätten dort weitgehend ungestört agieren und sich vernetzen können. Ebenso würden die Rechtsextremisten dort mehrere Immobilien betreiben.