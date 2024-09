Beim Raststätten-Test des ADAC ist die Raststätte Eisenach Nord an der A4 auf einem der letzten Plätze gelandet. Wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club am Donnerstag mitteilte, teilt sich die Anlage den Platz mit der Raststätte Münsterland-West an der A1 in Nordrhein-Westphalen und Fuchsberg-Süd an der A20 in Mecklenburg-Vorpommern. Sie erhielten die Note "mangelhaft" und fielen durch.