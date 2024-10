In Eisenach ist ein Mann mit einer Würgeschlange in einer Tüte unterwegs gewesen. Die Polizei erwischte den 36-Jährigen mit dem Königspython in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei in Gotha mitteilte. Der Mann konnte keinen erforderlichen Herkunftsnachweis für die ungiftige Würgeschlange vorlegen. Das Tier wurde daraufhin beschlagnahmt und in eine Reptilienauffangstation gebracht.