In vielen Schulen des Wartburgkreises wird in den Ferien gebaut. Dazu gehören Einrichtungen in Eisenach, die Großprojekte in den Regelschulen in Wutha-Farnroda und in Berka/Werra, aber auch die Arbeiten in den Grundschulen Dippach und Berka vor dem Hainich. Es gebe keine typischen Ferienbaustellen mehr, sagte der Kreisbeigeordnete Udo Schilling (CDU) MDR THÜRINGEN.