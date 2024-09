Vom Eisenacher Industriedenkmal "O1" bleibt für die geplante Sportarena voraussichtlich nur noch die Westfassade erhalten. Wie die Stadt mitteilte, sollen die Wände auf der Nord- und Südseite abgerissen und in Anlehnung an den alten Bestand wiederaufgebaut werden. Dabei will die Stadt die originalen Stahlfensterrahmen und Stahlpfeiler nutzen.