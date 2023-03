Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sprach von einem "guten Moment für Eisenach". So früh sei der Haushalt sehr lange nicht mehr beschlossen worden. Die Gestaltungsmöglichkeiten zeigten, dass der Weg der Rückkehr in den Wartburgkreis richtig war. Als Fusionsprämie fließen in diesem Jahr vier Millionen Euro des Landes nach Eisenach.

Für die CDU hob Raymond Walk 2,2 Millionen Euro Investitionen in Schulen sowie Projekte in den Ortsteilen hervor. So sollen sowohl in Neuenhof wie auch in Neukirchen Feuerwehrgerätehäuser neu gebaut werden.