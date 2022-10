Stadtrat Eisenach übernimmt 2023 Buskosten für volljährige Schüler

In Eisenach beschloss der Stadtrat am Dienstag die Übernahme der kompletten Buskosten für volljährige Schüler für das Jahr 2023. Außerdem bleibt die Stadt Gesellschafterin des Flugplatzes Eisenach-Kindel und ordnet sich in Zukunft touristisch der Welterberegion Wartburg-Hainich zu.