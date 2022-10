Die Sanierung der Theaterwerkstatt in Eisenach geht nach dem Großbrand vor vier Jahren voran. Die Kosten sind gegenüber den ursprünglichen Planungen erheblich gestiegen.

Am Werkstattgebäude des Landestheaters Eisenach wird in dieser Woche mit einem neuen Anbau begonnen. Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude, in dem künftig der Fundus untergebracht werden soll.

Gleichzeitig gehen auch die Sanierungsarbeiten in der Werkstatt weiter, die vor vier Jahren bei einem Großbrand stark beschädigt wurde. So werden derzeit die Außenwände des Kellergeschosses trockengelegt, bis Jahresende sollen die neuen Fenster eingebaut werden. Ziel ist es, bis Mitte 2024 alles fertigzustellen.

Gesamtkosten 1,2 Millionen Euro höher als geplant

Die Gesamtkosten liegen derzeit bei rund 5,7 Millionen Euro. Das sind knapp 1,2 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Zu den Mehrkosten haben nach Angaben des Theaters neben den gestiegenen Baupreisen auch notwendige archäologischen Untersuchungen und das Beseitigen von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg beigetragen.

Die Stadt Eisenach trägt als Teil der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach 37,5 Prozent der Kosten. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sagte beim Besuch der Baustelle am Montag, Sanierung und Anbau nach dem Brand seien wichtig. Es gehe auch darum, die Zukunft des Theaters und des Kulturstandorts Eisenach zu sichern.

Feuer nach Brandstiftung

Das Feuer im August 2018 war gelegt worden. Dabei wurde ein Großteil des Kostümfundus zerstört. Große Schäden entstanden auch durch das Löschwasser. Das Landestheater arbeitet seither mit mehreren Außenstandorten. So wurden die Werkstätten in Krauthausen untergebracht und ein Lager in Ruhla eingerichtet.

Der künstlerische Leiter Andris Plucis sagte, das Theater habe in der Vergangenheit immer davon gelebt, dass alle Werkstätten eng verzahnt und die Wege kurz waren. Darauf hoffe man auch in Zukunft. In dem Gebäude sollen auch eine Probebühne und ein zusätzlicher Ballettsaal untergebracht werden. Das seien "sehr schöne Perspektiven", sagt Plucis.

Die Außenwände des Gebäudes werden trockengelegt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (rechts) lässt sich zeigen, was als Nächstes geplant ist - von Verwaltungsleiterin Diana Merbach, dem technischen Direktor Andreas Risto und dem künstlerischen Leiter Andris Plucis (von links). Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Ein Bauschild Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Das Material für die Sanierung der Theaterwerkstatt ist bereits angeliefert, hier die neuen Fenster. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Im Dachgeschoss war im Sommer 2018 der Brand ausgebrochen. Ein Teil des Dachstuhls ist erneuert worden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Löschwasser und Ruß haben deutliche Spuren hinterlassen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Im Malsaal hat das Landestheater Eisenach vorübergehend einen Teil des Fundus untergebracht - zum Teil in Kisten verpackt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer