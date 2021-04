Nach Informationen der "Südthüringer Zeitung" fiel Brand erstmals im November auf. Er habe damals ein Rundschreiben in dem 550-Einwohner-Dorf verbreitet, auf dem er über seine Teilnahme an der Leipziger "Querdenken"-Demonstration" am 7. November berichtete. An dieser Demonstration hatten Leugner der Corona-Pandemie, Rechtsextremisten und Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen Seit an Seit teilgenommen.