LNG ist die englische Abkürzung für Liquified Natural Gas (verflüssigtes Erdgas). Das Gas wird nach der Förderung auf rund 160 Grad Minus abgekühlt und dadurch verflüssigt. In dieser Form verliert es deutlich an Volumen und kann per Eisenbahn sowie Lkw in speziell isolierten Behältern zu den Verbrauchern transportiert werden. Die Bundesregierung treibt derzeit den Bau schwimmender LNG-Terminals in Deutschland voran, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern.