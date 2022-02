Im vergangenen August war der Grumbach in einem Trichter im Untergrund verschwunden. In der Folge musste die Stadt 22 benachbarte Garagen abreißen lassen, die durch den ausgespülten Untergrund gefährdet waren. Das Wasser des Bachs sei in der Altensteiner Höhle wieder ausgetreten, sagte Ivonne Wohland vom Gewässerunterhaltungsverband. In einem Karstgebiet sei das nicht ungewöhnlich.